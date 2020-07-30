2020-07-30T10:56:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Ещё 33 человека заболели коронавирусом в Тверской области

Выздоровели за последние сутки 11 человек
Виктория ТУШКОВА
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С начала пандемии инфекция в Тверской области выявлена у 4567 человек.С начала пандемии инфекция в Тверской области выявлена у 4567 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии инфекция выявлена у 4567 человек.

По данным регионального операштаба выздоровели от болезни за последние сутки 11 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составило 3821.

Под наблюдением врачей находятся 606 заражённых (+19 за последние сутки).

Общее количество умерших от COVID-19 в Теврской области - 140 человек, за минувшие сутки умерли три человека.

В РФ по состоянию на 30 июля подтверждено 5509 новых случаев коронавируса (с начала пандемии - 834 499).

ИСТОЧНИК KP.RU

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