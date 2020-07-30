Из-за съёмок фильма с Хабенским «За час до рассвета» в Твери перекроют дорогу

30 Июль 2020 2020-07-30T10:26:54+03:00

В одной из главных ролей фильма «За час до рассвета» снимется Константин Хабенский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В связи со съёмками фильма «За час до рассвета» в начале августа в Твери будет перекрыта дорога на Пролетарке.

Как следует из распоряжения городской администрации, для транспорта закроют участок дороги общего пользования во Дворе Пролетарки от дома № 15 до дома № 70:

2 августа - с 08:00 до 20:00;

5 августа - с 11:00 до 23:00;

7 августа - с 08:00 до 20:00;

8 августа - с 08:00 до 20:00.

Напомним, в ближайшее время в Твери начнутся съемки остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Это будет сериал. В главных ролях Константин Хабенский, Андрей Бурковский и другие известные актёры. Сюжет драмы схож с сюжетом известнейшего фильма «Место встречи изменить нельзя». Молодой лейтенант (Бурковский) возвращается с фронта и начинает работать в милиции под руководством жёсткого майора (Хабенский). Вместе они борются с преступной бандой.

ИСТОЧНИК KP.RU