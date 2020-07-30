Из-за съёмок фильма с Хабенским «За час до рассвета» в Твери перекроют дорогу
В связи со съёмками фильма «За час до рассвета» в начале августа в Твери будет перекрыта дорога на Пролетарке.
Как следует из распоряжения городской администрации, для транспорта закроют участок дороги общего пользования во Дворе Пролетарки от дома № 15 до дома № 70:
2 августа - с 08:00 до 20:00;
5 августа - с 11:00 до 23:00;
7 августа - с 08:00 до 20:00;
8 августа - с 08:00 до 20:00.
Напомним, в ближайшее время в Твери начнутся съемки остросюжетной исторической драмы «За час до рассвета». Это будет сериал. В главных ролях Константин Хабенский, Андрей Бурковский и другие известные актёры. Сюжет драмы схож с сюжетом известнейшего фильма «Место встречи изменить нельзя». Молодой лейтенант (Бурковский) возвращается с фронта и начинает работать в милиции под руководством жёсткого майора (Хабенский). Вместе они борются с преступной бандой.
ИСТОЧНИК KP.RU