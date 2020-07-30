В Тверской области поисковики подняли фронтовой бомбардировщик ДБ-3

Глубина раскопа сейчас уже три метра. Фото: ЗСТО

Место падения бомбардировщика ДБ-3 - близ деревни Бирючёво, что в Спировском районе Тверской области. Об обстоятельствах гибели машины и экипажа поисковикам, со слов старожилов деревни, поисковикам рассказала местная жительница Александра Романова.

Поднимали фрагменты фюзеляжа машины бойцы отряда «Исток», поисковики отрядов «Поиск» из Осташкова, «Земляки» из Кувшиново, а также тверской отряд «Тверичи». Работы на месте падения самолета ведутся уже второй месяц, об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Найдены останки предположительно троих человек. Личные вещи, полетные документы, знаки различия. Глубина раскопа сейчас уже три метра.

Во время работ по подъему фрагментов фюзеляжа поисковики установили номер самолета. По номеру в опубликованных архивных документах Минобороны исследователи выяснили, что погибшие летчики служили в 42-м авиационном полку дальней бомбардировочной авиации.

- В архивах нашлось и боевое донесение, из которого следует, что 22 ноября 1941 года экипаж вылетел на бомбардировку города Калинин, к тому моменту уже занятому фашистами, однако два самолета из четырех задание выполнить не смогли. Один из них был подбит в ходе воздушного боя над деревней Бирючёво. Экипаж, вероятно, погиб, – рассказал командир поискового отряда «Исток» поселка Калашниково Лихославльского района Сергей Сергеев.

Фамилии членов экипажа местные школьники, интересующиеся военной историей, установили ещё в советское время, а вот поднять фрагменты машины удалось лишь сейчас.

Командиром экипажа был Николай Шеин – младший лейтенант, штурманом – лейтенант Василий Фадеев, стрелком-радистом - сержант Исаак Менис, младший сержант Тимофей Горбунов - воздушный стрелок.