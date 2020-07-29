Губернатор Тверской области рассказал о том, как регион выходит из пандемии, в прямом эфире федерального канала

29 Июль 2020 2020-07-29T18:26:48+03:00

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Интервью губернатора Игоря Рудени в прямом эфире федерального канала «Россия 24» днём 29 июля показали как раз после сюжета с совещания Президента РФ по коронавирусу. Президент говорил, что натиск вируса удалось отразить, но расслабляться рано; ограничения надо снимать, но по уму; вакцина в разработке, а пока надо вакцинировать население от гриппа и пр.

Интервью с главой Тверской области тоже крутилось вокруг ковида. Ведущая поинтересовалась: как в регионе с вакцинацией от гриппа.

Губернатор ответил: все в порядке. Вакцинируем.

Спросила ведущая о ситуации с коронавирусом, снятии ограничений, пострадала ли экономика.

Игорь Руденя ответил, что ограничения постепенно снимаются, ситуация стабилизируется, но меры профилактики сохраняются, экономика ожила - все заработало. Кроме кинотеатров и досуговых и выставочных центров. Вспомнил про «Нашествие», которое в этом году пришлось отменить.

Потом сделал заявление относительно профилактики и усиления контроля за детским травматизмом. Сказал, дети, выходя из периода нахождения дома, могут пострадать. Поэтому внимательнее к ним надо быть, не оставлять безнадзорными. Особенно в сельской местности. Особенно на дорогах, где дети без присмотра частенько катаются на велосипедах, самокатах, мопедах...

Сделать такое заявление главу региона подтолкнула сегодняшняя трагедия: в ДТП погибли три подростка-скутериста. Погибли на месте при столкновении с иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU