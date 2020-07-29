2020-07-29T15:31:51+03:00
Общество

Игорь Руденя поручил начать учебный год в школах Тверскорй области с уроков безопасности

Глава региона также призвал ведомства региона и муниципалитеты усилить работу по профилактике детского травматизма
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
Губернатор отметил в связи с трагедией, что необходимо усилить в регионе профилактику детского травматизма, особенно на дорогах. Фото: ПТОГубернатор отметил в связи с трагедией, что необходимо усилить в регионе профилактику детского травматизма, особенно на дорогах. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

На заседании областного правительств 29 июля губернатор Игорь Руденя отдельно высказался по трагедии, произошедшей ранее в Калязинском районе. Напомним, что там в результате ДТП погибли трое подростков, ехавших на скутере.

- Каждый такой случай не может оставить людей безразличными. С нашей стороны все министерства и ведомства должны провести соответствующую разъяснительную работу, в том числе среди своих коллег. Важно не быть неравнодушными, обращать внимание на наших детей, объяснять им правила безопасного поведения, - сказал Игорь Руденя.

В связи с трагедией губернатор распорядился 1 сентября во всех классах школ региона провести уроки о правилах безопасности на дороге, а также и на воде. Игорь Руденя призвал усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Руденя поручил начать учебный год в школах Тверскорй области с уроков безопасности
В Кувшиново Тверской области пропала 14-летняя девочка
Детский омбудсмен по Тверской области о гибели подростков: Мир устоял, а дети погибли... Скорблю
В честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны под его окнами в Твери играл оркестр
В Твери не будет масштабного празднования 90-летия ВДВ
Стали известны подробности гибели подростков-скутеристов в ДТП в Тверской области
Водитель автобуса в Твери из-за подозрительного предмета высадил пассажиров
В Тверской области под деревней Бочурино плодородную пашню превратили в карьер
Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 29 июля
В Тверской области от коронавируса выздоровели тринадцать человек
Подростки на скутере погибли в ДТП в Тверской области
Страховые пенсии увеличат 107 тысячам работающих пенсионеров в Тверской области
В Тверской области заасфальтировали дорогу Красномайский - Фирово
Жена солиста "Руки вверх" Сергея Жукова восторженно отозвалась об отдыхе в Тверской области
В Твери мужчина ушёл с пилорамы и пропал
В Тверской области ожидается сильный дождь и гроза
В правительстве Тверской области подведут итоги работы региональной экономики в условиях пандемии
Участнику Ржевской битвы и взятия Берлина, Почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычёву исполнилось 97 лет
В Твери к 2024 году завершат масштабный ремонт уличных дорог
Самый большой в мире самолёт доставил для суворовцев Твери боевой истребитель
Иностранец в Тверской области за взятку в 1000 рублей пытался откупиться от штрафа в 500 рублей
Юнармейцы из Твери посетили музейный комплекс «Дорога памяти», на территории главного храма Вооруженных Сил в Подмосковье
Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин обсудили рекультивацию свалок в Тверской области
В Тверской области отреставрируют Надвратную колокольню с церковью Спаса Борисоглебского монастыря