Игорь Руденя поручил начать учебный год в школах Тверскорй области с уроков безопасности
На заседании областного правительств 29 июля губернатор Игорь Руденя отдельно высказался по трагедии, произошедшей ранее в Калязинском районе. Напомним, что там в результате ДТП погибли трое подростков, ехавших на скутере.
- Каждый такой случай не может оставить людей безразличными. С нашей стороны все министерства и ведомства должны провести соответствующую разъяснительную работу, в том числе среди своих коллег. Важно не быть неравнодушными, обращать внимание на наших детей, объяснять им правила безопасного поведения, - сказал Игорь Руденя.
В связи с трагедией губернатор распорядился 1 сентября во всех классах школ региона провести уроки о правилах безопасности на дороге, а также и на воде. Игорь Руденя призвал усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению.
ИСТОЧНИК KP.RU
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