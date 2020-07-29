Игорь Руденя поручил начать учебный год в школах Тверскорй области с уроков безопасности

29 Июль 2020 2020-07-29T15:31:51+03:00

Губернатор отметил в связи с трагедией, что необходимо усилить в регионе профилактику детского травматизма, особенно на дорогах. Фото: ПТО

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На заседании областного правительств 29 июля губернатор Игорь Руденя отдельно высказался по трагедии, произошедшей ранее в Калязинском районе. Напомним, что там в результате ДТП погибли трое подростков, ехавших на скутере.

- Каждый такой случай не может оставить людей безразличными. С нашей стороны все министерства и ведомства должны провести соответствующую разъяснительную работу, в том числе среди своих коллег. Важно не быть неравнодушными, обращать внимание на наших детей, объяснять им правила безопасного поведения, - сказал Игорь Руденя.

В связи с трагедией губернатор распорядился 1 сентября во всех классах школ региона провести уроки о правилах безопасности на дороге, а также и на воде. Игорь Руденя призвал усилить работу школ и ГИБДД по этому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU