2020-07-29T15:05:00+03:00
Происшествия

Детский омбудсмен по Тверской области о гибели подростков: Мир устоял, а дети погибли... Скорблю

Лариса Мосолыгина считает произошедшее ответственностью взрослых
Виктория ТУШКОВА
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Авария произошла около полуночи на 135 километре дороги Р-104 в Калязинском районе.Авария произошла около полуночи на 135 километре дороги Р-104 в Калязинском районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина опубликовала в соцсетях пост об аварии в Конаковском районе, в которой погибли три подростка-скутериста.

Детский омбудсмен считает, что в трагедии виноваты, в первую очередь, взрослые: водитель, выехавший на встречную полосу, родители, которые позволили быть детям ночью на улице.

-Безалаберность взрослых преступна для детей, - пишет детский омбудсмен. - Трагедии могло не быть, дети были бы живы, если бы были в это время дома. 22:00 - это время возвращения всех детей домой. 22:00 - время проверить, дома ли ваш ребёнок.

Лариса Мосолыгина также напоминает, что за нахождение ребёнка после десяти часов вечера на улице без взрослых родителей могут оштрафовать.

- Да, хочется гулять. Да, романтика, ветер, звёзды. Да, проверка мира на прочность. НО. Мир устоял, а дети погибли, - подытоживает Лариса Мосолыгина. - Поэтому в 22.00 дети должны быть дома. Скорблю.

Напомним, авария, в которой погибли три подростка, произошла около полуночи на 135 километре дороги Р-104 в Калязинском районе. Водитель «Опеля» совершал обгон по встречной полосе и столкнулся со скутером. На нём ехали три подростка. все они погибли - двое на месте, один - по дороге в больницу, в машине "скорой". Одному из детей было 15, двум другим - по 14 лет.

Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина об аварии, в которой погибли трое подростков. Фото: vk.com/mosolyginal

Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина об аварии, в которой погибли трое подростков. Фото: vk.com/mosolyginal

ИСТОЧНИК KP.RU

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