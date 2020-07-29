Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 29 июля
По данным оперативного штаба, на 29 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4534 человек.
3810 заболевших излечились от инфекции (+13 случаев выздоровления за последние сутки). 137 человек умерли (+3 за сутки), 587 пациентов изолированы (+13).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1486 (+7)
Кимры 547
Конаковский район 378
Ржев 260 (+7)
Калининский район 251 (+3)
Лихославльский район 239
Торжок 177
Вышневолоцкий городской округ 140
В остальных муниципалитетах количество заразившихся меньше ста человек. Смотрите подробную карту распространения коронавируса в Тверской области:
Графика: ПТО.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»