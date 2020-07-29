Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T11:10:20+03:00

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4534 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По данным оперативного штаба, на 29 июля 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Тверской области выявили у 4534 человек.

3810 заболевших излечились от инфекции (+13 случаев выздоровления за последние сутки). 137 человек умерли (+3 за сутки), 587 пациентов изолированы (+13).

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1486 (+7)

Кимры 547

Конаковский район 378

Ржев 260 (+7)

Калининский район 251 (+3)

Лихославльский район 239

Торжок 177

Вышневолоцкий городской округ 140

В остальных муниципалитетах количество заразившихся меньше ста человек. Смотрите подробную карту распространения коронавируса в Тверской области:

Графика: ПТО.

ИСТОЧНИК KP.RU