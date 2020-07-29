Жена солиста "Руки вверх" Сергея Жукова восторженно отозвалась об отдыхе в Тверской области
Вслед за своим супругом, передавшим недавно привет из Калязинского района, жена солиста группы «Руки вверх» Регина Жукова оставила в своём Instagram восторженный отзыв об отдыхе в Тверской области.
Семейная чета решила променять курорты на тихий отпуск дикарями - в палатках у костра. Регина рассказывает, что в детстве природу совсем не любила. И не вытерпела до конца срока ни одной поездки в лагерь. Но в этот раз ощущения были совсем иные.
- Мне всегда казалось, что я до мозга костей городской житель, - пишет Регина. – Но на днях я испытала что-то невероятное. Лес, палатки, костёр, гитара, рядом самые близкие.
Девушка рассказывает о том, что эта обстановка словно вернула её в детство и поразила до кома в горле:
-Я сидела под открытым небом и размышляла. Какую же огромную власть имеет природа над человеком...
Жена Сергея Жукова Регина восторженно отозвалась о тверской природе. Фото: www.instagram.com/burdregina/
ИСТОЧНИК KP.RU