Жена солиста "Руки вверх" Сергея Жукова восторженно отозвалась об отдыхе в Тверской области

29 Июль 2020 2020-07-29T08:31:23+03:00

Сергей Жуков с женой Региной на отдыхе в Тверской области. Фото: www.instagram.com/burdregina/

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Вслед за своим супругом, передавшим недавно привет из Калязинского района, жена солиста группы «Руки вверх» Регина Жукова оставила в своём Instagram восторженный отзыв об отдыхе в Тверской области.

Семейная чета решила променять курорты на тихий отпуск дикарями - в палатках у костра. Регина рассказывает, что в детстве природу совсем не любила. И не вытерпела до конца срока ни одной поездки в лагерь. Но в этот раз ощущения были совсем иные.

- Мне всегда казалось, что я до мозга костей городской житель, - пишет Регина. – Но на днях я испытала что-то невероятное. Лес, палатки, костёр, гитара, рядом самые близкие.

Девушка рассказывает о том, что эта обстановка словно вернула её в детство и поразила до кома в горле:

-Я сидела под открытым небом и размышляла. Какую же огромную власть имеет природа над человеком...

Жена Сергея Жукова Регина восторженно отозвалась о тверской природе. Фото: www.instagram.com/burdregina/

ИСТОЧНИК KP.RU