Солист группы "Руки-вверх" Сергей Жуков передал привет из Калязина Тверской области

27 Июль 2020 2020-07-27T13:22:35+03:00

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Российская суперзвезда и предмет обожания школьниц и студенток 90-х годов Сергей Жуков (группа "Руки вверх") побывал в Калязине Тверской области.

В своём инстаграме он разместил фото с приветом из Калязина. Жуков, в белых кроссовках, стоит на краю деревянных мостков, позади блестит вода. Певец широко улыбается, его руки традиционно подняты вверх.

Судя по всему, уставшему от шума больших городов музыканту в тверской глубинке очень понравилось.

- Поднимаю руки вверх под новую “Крошку” и передаю вам привет с пьяняще-свежего воздуха! - написал Сергей Жуков под фото и попросил своих подписчиков поделиться, какая погода стоит в их городах. - У нас сегодня без дождя, но выше +20 пока не поднимается.

В комментариях под фото успели отметиться калязинцы: сетовали, что не увидели звезду в родном городе и спрашивали, понравился ли Калязин Жукову. На последний вопрос певец пока не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU