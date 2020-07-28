В Твери открывается центр современной культуры

28 Июль 2020 2020-07-28T18:12:39+03:00

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В группе тверского проекта "Рельсы" в соцсети появилось долгожданное сообщение о том, что наконец открывает свои двери для гостей культурный центр на улице Трехсвятской, 18А.

- Друзья! Наконец-то мы публикуем этот пост! Мы открываемся! - написали организаторы проекта.

При этом они отмечают, что открытие центра "Рельсов" будет постепенным из-за эпидемиологической ситуации.

С 1 августа начнет работать библиотека центра с литературой по современному искусству, архитектуре, культуре. Можно будет прийти, взять книгу с полки и устроится с ней на широком подоконнике панорамных окон, за высокой стойкой с видом на Трехсвятскую или на удобном кресле с кофейным столиком.С 3 августа в большом зале будет открыта выставка.

А с 14 августа ребята из обещают запустить волну хорошего кино - у них в центре пройдёт три кинофестиваля.

"КП-Тверь" писала про проект "Рельсы".

ИСТОЧНИК KP.RU