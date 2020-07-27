В Тверской области закрыли сайт, торговавший краснокнижными животными

27 Июль 2020 2020-07-27T18:51:30+03:00

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Подозрительный сайт, торгующий редкими животными, обнаружили прокуроры из Пеновского района Тверской области.

Портал предлагал к продаже диких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы. Торговля такими животными запрещена, за это может наступить ответственность вплоть до уголовной ( в случае, если продажа животных была сопряжена с их незаконной добычей).

Пеновский районный прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием признать информацию на данном сайте незаконной. Требования прокурора суд удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU