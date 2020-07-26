Подписчица посвятила авиамедведю Мансуру из Тверской области трогательное стихотворение

26 Июль 2020 2020-07-26T21:05:27+03:00

Авиамедведь Мансур не только на самолетах летать умеет Фото: vk.com/"Авиамедведь Мансур"

Оно рассказывает о любви медведя к своему "папе" Андрею Иванову

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О привязанности авиамедведя Мансура к своему "папе" давно известно всем подписчикам официальной страницы мишки в соцсети. Частенько в профиле появляются трогательные фотографии летчика Андрея Иванова, который вырастил Мансура, в обнимку с медведем.

Кадры не остались без внимания. Одна из фотографий вдохновила подписчицу Веру Крутилову на создание стихотворения, посвященного трепетным отношениям человека и медведя.

"Вот и ночь пришла опять,

Опустилась тихо...

Детки все ложатся спать,

Но не спит наш Миха...

Папка рядом с ним сидит,

Обнявши за плечи,

Нежно в ушко говорит:

"Как же рад я встрече!

Но...уехать мне придется...

Видишь, уж темно...

Знай, что сердце к тебе рвется,

Мальчик мой, давно...

Вряд ли помнишь, как ребята

В утренней росе

Тебя, Мишенька, нашли на

Взлетной полосе...

Ты с тех пор запал мне в душу,

Поселился в ней...

Знай,что я тебя не брошу,

Что любовь сильней,

Чем препятствия, проблемы

(Каждый день, опять),

Что всегда найду я время,

Чтоб тебя обнять!

Почесать, любя, за ушком,

Чмокнуть в мокрый нос,

И ответить, мой топтыжка,

На любой вопрос..."

Маник, слушая Андрея,

Разомлел совсем:

Руку папкину целуя,

Тарахтел, сопел...

В этих звуках можно было

Явно услыхать:

"Папка, знай, тебя люблю я,

Приезжай опять!!!" Vera Krutilova©

- Какая крепкая связь между Мансуром и его "папой"! Не у каждого человека такая связь друг с другом! Ещё раз убеждаюсь, что животные преданые и верные друзья, - отмечают подписчики.

Встреча Мансура с "папой" Фото: vk.com/"Авиамедведь Мансур" (кадр ночной съемки)

Напомним, сейчас Мансур проживает в просторном вольере на аэродроме "Орешково" в Калужской области. Его дом оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому наблюдать за буднями косолапого можно круглосуточно в режиме онлайн.

А после недавнего не очень приятного инцидента опекуны Мансура приняли решение построить вокруг вольера дополнительное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU