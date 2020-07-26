Подписчица посвятила авиамедведю Мансуру из Тверской области трогательное стихотворение
О привязанности авиамедведя Мансура к своему "папе" давно известно всем подписчикам официальной страницы мишки в соцсети. Частенько в профиле появляются трогательные фотографии летчика Андрея Иванова, который вырастил Мансура, в обнимку с медведем.
Кадры не остались без внимания. Одна из фотографий вдохновила подписчицу Веру Крутилову на создание стихотворения, посвященного трепетным отношениям человека и медведя.
"Вот и ночь пришла опять,
Опустилась тихо...
Детки все ложатся спать,
Но не спит наш Миха...
Папка рядом с ним сидит,
Обнявши за плечи,
Нежно в ушко говорит:
"Как же рад я встрече!
Но...уехать мне придется...
Видишь, уж темно...
Знай, что сердце к тебе рвется,
Мальчик мой, давно...
Вряд ли помнишь, как ребята
В утренней росе
Тебя, Мишенька, нашли на
Взлетной полосе...
Ты с тех пор запал мне в душу,
Поселился в ней...
Знай,что я тебя не брошу,
Что любовь сильней,
Чем препятствия, проблемы
(Каждый день, опять),
Что всегда найду я время,
Чтоб тебя обнять!
Почесать, любя, за ушком,
Чмокнуть в мокрый нос,
И ответить, мой топтыжка,
На любой вопрос..."
Маник, слушая Андрея,
Разомлел совсем:
Руку папкину целуя,
Тарахтел, сопел...
В этих звуках можно было
Явно услыхать:
"Папка, знай, тебя люблю я,
Приезжай опять!!!" Vera Krutilova©
- Какая крепкая связь между Мансуром и его "папой"! Не у каждого человека такая связь друг с другом! Ещё раз убеждаюсь, что животные преданые и верные друзья, - отмечают подписчики.
Встреча Мансура с "папой" Фото: vk.com/"Авиамедведь Мансур" (кадр ночной съемки)
Напомним, сейчас Мансур проживает в просторном вольере на аэродроме "Орешково" в Калужской области. Его дом оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому наблюдать за буднями косолапого можно круглосуточно в режиме онлайн.
А после недавнего не очень приятного инцидента опекуны Мансура приняли решение построить вокруг вольера дополнительное ограждение.
ИСТОЧНИК KP.RU