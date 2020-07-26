Пять человек заразились коронавирусом в Твери 26 июля
По данным оперативного штаба, на 26 июля 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4451 человека.
3797 заболевших излечились от инфекции. 130 человек умерли, 524 пациента изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1466 (+5 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 377
Калининский район 247
Лихославльский район 239
Ржев 239 (+4)
Торжок 164 (+3).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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