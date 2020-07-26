Пять человек заразились коронавирусом в Твери 26 июля

26 Июль 2020 2020-07-26T12:48:41+03:00

За сутки от коронавируса никто не выздоровел Фото ПТО

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По данным оперативного штаба, на 26 июля 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4451 человека.

3797 заболевших излечились от инфекции. 130 человек умерли, 524 пациента изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1466 (+5 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 377

Калининский район 247

Лихославльский район 239

Ржев 239 (+4)

Торжок 164 (+3).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU