2020-07-26T09:25:03+03:00
Происшествия

Водитель "ВАЗа" погиб при столкновении с внедорожником в Тверской области

Пассажирка получила травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП произошло в Кимрском районеДТП произошло в Кимрском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 26 июля, на 6-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы в Кимрском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 70-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "УАЗ Патриот".

В результате ДТП водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП, 70-летняя пассажирка автомобиля "УАЗ" получила травмы.

На месте проводились аварийно-спасательные работы.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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