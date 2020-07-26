Водитель "ВАЗа" погиб при столкновении с внедорожником в Тверской области

26 Июль 2020 2020-07-26T09:25:03+03:00

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Авария произошла утром, 26 июля, на 6-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы в Кимрском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 70-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "УАЗ Патриот".

В результате ДТП водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП, 70-летняя пассажирка автомобиля "УАЗ" получила травмы.

На месте проводились аварийно-спасательные работы.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU