2020-07-25T11:55:55+03:00
Общество

Командир поискового отряда "Сова" спас утопающего в Кимрах Тверской области

Мужчина держался на воде из последних сил
Ольга ТРОФИМОВА
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Иван Журавлев спас утопающего Фото: vk.com/"Кимры Сегодня"Иван Журавлев спас утопающего Фото: vk.com/"Кимры Сегодня"
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Случай произошел в Кимрах Тверской области 18 июля. Поисковик и командир кимрского волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова" Иван Журавлев вечером возвращался с работы, когда ему позвонил местный житель и сообщил, что по Волге плывет мужчина. До берега далеко, пловец устал и вряд ли сам сможет добраться до берега.

- Иван в этот момент находился рядом с местом происшествия и в считанные секунды сориентировался в сложившейся ситуации, приняв решение прийти на помощь, - пишет сообщество "Кимры Сегодня" в соцсети. - Добежав до берега, он бросился в Волгу и доплыл к мужчине.

Пловец действительно уже выбился из сил и едва держался на воде. Иван успел вовремя и спас человека.

Отметим, что по данным Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тверской области, с начала года на воде погибли 13 человек, в том числе несовершеннолетние дети. Трагедии произошли в пяти районах области: Бежецком, Весьегонском, Калининском, Кимрском и Нелидовском.

Спасатели ГИМС предупреждают: на воде необходимо быть осторожным и, что крайне важно, трезвыми, не оставлять без присмотра детей, соблюдать технику безопасности при управлении маломерными судами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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