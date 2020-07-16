2020-07-16T17:57:16+03:00
Общество

С начала года на водоёмах Тверской области утонули тринадцать человек

Спасатели призывают не выпивать, отдыхая у воды, и хорошо следить за детьми
Виктория ТУШКОВА
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Несмотря на не самое жаркое лето, люди тонут на водоёмах Тверской области.Несмотря на не самое жаркое лето, люди тонут на водоёмах Тверской области.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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С начала купального сезона в Тверской области утонули семь человек - печальная статистика, учитывая, что погода большую часть времени стояла совсем не жаркая. Трагедии произошли в пяти районах области: Бежецком, Весьегонском, Калининском, Кимрском и Нелидовском. С начала года на воде погибли почти вдвое больше человек - 13.

Данными о смертельных случаях на водоёмах региона поделилась Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Тверской области. Спасатели ГИМС предупреждают: на воде необходимо быть осторожным и, что крайне важно, трезвым - среди случаев этого года есть утонувшие "по пьяной лавочке".

У водоёма ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей. Приведённая выше статистика не обошлась без трагедии с ребёнком. В начале июня на реке Меже (в Нелидово) погибла 13-летняя девочка.

Тонут люди не только при купании. Так, на Мологе в весьегонском районе погиб судоводитель. Он нарушил правила маневрирования, его лодка перевернулась и накрыла мужчину. Он получил травму головы и захлебнулся.

Если вы увидели ЧП на воде, немедленно сообщите спасателям по телефонам 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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