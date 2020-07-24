В Твери завели уголовное дело на медсестру, ударившую двухлетнего малыша из Дома ребёнка

24 Июль 2020 2020-07-24T14:30:47+03:00

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На медсестру тверского Дома ребёнка "Теремок", ударившую на прогулке двухлетнего воспитанника, завели уголовное дело. Об этом 24 июля сообщила прокуратура Тверской области.

Напомним, инцидент, свидетельницей которого стала жительница Твери, произошёл 19 июля на игровой площадке рядом с Домом ребёнка. Очевидица рассказала, что одна из работниц "Теремка" внезапно ударила по лицу маленького ребёнка.

Медсестра впоследствии объяснила, что ударила подопечного потому, что он не слушался и рвал цветы.

После огласки произошедшего в интернете, органы следствия и областной Минздрав организовали проверку.

20 июля стало известно, что женщину, ударившую ребёнка, уволили из "Теремка". А 24 июля Прокуратура Тверской области сообщила, что против неё возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ст. 156 УК РФ).

Санкции данной статьи, в зависимости от тяжести поступка, предполагают наказание от штрафа до трёх лет лишения свободы. Наказание также может подразумевать лишение права в дальнейшем занимать определённые должности.

Воспитатель детского дома в Твери ударила ребёнка за сорванный цветок. Видео размещено сайтом pdmnews.ru.Местная жительница Наталья А. рассказала изданию «Подъём», что инцидент произошёл накануне днём в специализированном Доме ребёнка «Теремок», в котором живут сироты до 4 лет, в том числе дети-инвалиды и дети с ВИЧ-инфекцией. @pdmnews

ИСТОЧНИК KP.RU