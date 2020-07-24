Пятилетнюю девочку сбила машина в Тверской области

24 Июль 2020 2020-07-24T10:24:16+03:00

Ее доставили в больницу

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Авария произошла днем, 23 июля, в районе дома №1 по улиц Мира в Нелидово.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, 60-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда 626", при движении задним ходом наехал на перебегающую дорогу пятилетнюю девочку.

После ДТП девочка сразу убежала домой, мать несовершеннолетней, вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в Нелидовскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU