2020-07-24T09:18:54+03:00
Происшествия

Тринадцатилетний подросток опрокинулся на мопеде в Тверской области

Пострадавший сам обратился в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Подростку оказана помощьПодростку оказана помощьФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла вечером, 23 июля, в лесном массиве около деревни Ермаково Вышневолоцкого городского округа.

По информации УГИБДД России по Тверской области, тринадцатилетний подросток, управляя мопедом, опрокинулся на дороге.

Ребенок сам обратился в больницу, после оказания помощи его отпустили. Выяснилось, что мопед он взял покататься у незнакомых подростков, сам пострадавший - житель Республики Коми, в Тверской области отдыхает у родственников. На момент ДТП был без шлема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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