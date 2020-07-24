Тринадцатилетний подросток опрокинулся на мопеде в Тверской области
Пострадавший сам обратился в больницу
Подростку оказана помощьФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла вечером, 23 июля, в лесном массиве около деревни Ермаково Вышневолоцкого городского округа.
По информации УГИБДД России по Тверской области, тринадцатилетний подросток, управляя мопедом, опрокинулся на дороге.
Ребенок сам обратился в больницу, после оказания помощи его отпустили. Выяснилось, что мопед он взял покататься у незнакомых подростков, сам пострадавший - житель Республики Коми, в Тверской области отдыхает у родственников. На момент ДТП был без шлема.
ИСТОЧНИК KP.RU