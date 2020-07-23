Пять автомобилей столкнулись на проспекте Калинина в Твери

23 Июль 2020 2020-07-23T22:32:51+03:00

ДТП из пяти авто на проспекте Калинина Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Алексей Горячев

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Авария произошла вечером, 23 июля, в районе дома №21б на проспекте Калинина в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на укзанном участке столкнулись пять автомобилей.

Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются, водители дают противоречивые показания. Признаков алкогольного опьянения ни у кого нет.

В аварии пострадала 38-летняя женщина, которая ехала за рулем одной из машин. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU