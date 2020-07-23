2020-07-23T09:20:29+03:00
Общество

Спасатели МЧС помогли аисту, повредившему крыло в Тверской области

Птенец смог улететь к своей семье
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели помогли птенцу аиста Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели помогли птенцу аиста Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В пожарно-спасательную часть №42 Нелидовского городского округа обратились жители Налидова с просьбой помочь птенцу аиста. Птицы свили гнездо на крыше кирпичной башни на улице Лютинской. Оказалось, что на крыше есть металлический штырь, на него крылом напоролся птенец аиста и не смог улететь.

- На место выехали спасатели. С помощью автолестницы пожарные поднялись на башню, демонтировали штырь и помогли птенцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Очевидцы сообщили, что спасенный птенец улетел к своей семье.

- Хотим поблагодарить сотрудников МЧС России за спасение нашего местного аиста. Огромное спасибо за ваш профессионализм и неравнодушие. Это лишний раз доказывает, что человек связан с природой и зависит от нее также как и сама природа зависит от действий человека, - написали местные жители в социальных сетях.

Напомним, неделей ранее сотрудники ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области помогли птенцам аистов, выпавшим из гнезда в деревне Бакланово Старицкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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