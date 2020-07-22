Ещё на одном участке трассы М-11 в Тверской области изменился скоростной режим

22 Июль 2020 2020-07-22T20:19:45+03:00

На границе Тверской и Новгородской областей предел скорости увеличили до 130 км в час

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С 22 июля на участке трассы М-11 "Нева", с 334-го по 543-й километр, на границе Тверской и Новгородской областей, изменился скоростной режим.

Разогнаться на данном отрезке теперь можно до 130 км/ч. Таким образом, путь в 335 километров (с 208-го км по 543-й км) можно будет проехать за 2,5 часа. Об изменениях сообщила госкомпания "Автодор".

Напомним, ранее ограничение скорости до 130 км/ч было установлено в обход Торжка - с 208-го по 258-й км и в обход Вышнего Волочка - с 258-го по 334-й км.

ИСТОЧНИК KP.RU