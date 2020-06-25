2020-06-25T18:55:54+03:00
Общество

На участке трассы М-11 "Нева" изменился скоростной режим

В обход Торжка теперь можно ехать со скоростью 130 км/ч
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе М-11 увеличили разрешенную скорость Фото: ПТОНа трассе М-11 увеличили разрешенную скорость Фото: ПТО
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С 25 июня на участке с 208-го по 258-й километр, в обход Торжка в Тверской области, трассы М-11 "Нева" автомобилистам разрешили ехать со скоростью до 130 км/ч. Об этом сообщил "Автодор". Протяженность участка с увеличенной скоростью теперь составляет 126 км.

Ранее такая разрешенная скорость была установлена только в объезд Вышнего Волочка - с 258-го по 334-й км.

На следующем этапе увеличение скорости планируется на участке с 334-го по 546-й км трассы "Нева" на территории Тверской и Новгородской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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