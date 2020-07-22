В Тверской области увеличат объемы дорожного ремонта за счет экономии на торгах
На заседании бюджетной комиссии региона распределили дополнительно образовавшиеся средства на ремонт дорог по национальному проекту.
Заседание, естественно, провел губернатор Игорь Руденя.
Заметим, что бюджетная комиссия не впервые этим летом принимает решение о ремонте лишних километров дорог в регионе.
Как информирует областное правительство, в этот раз это сделано за счёт экономии средств в результате проведения торгов.
В итоге еще 62,5 млн рублей направят на ремонт участков на дорогах Осташков – Селижарово – Ржев в Ржевском районе, Торжок – Осташков в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецком районе и Краснохолмском муниципальном округе.
Всего по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в регионе должно быть отремонтировано 153,6 км автотрасс. В Твери по нацпроекту приведут в порядок более 61,5 км дорог – почти в два раза больше, чем в 2019-м.
ИСТОЧНИК KP.RU
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