2020-07-22T18:00:38+03:00
Общество

В Тверской области увеличат объемы дорожного ремонта за счет экономии на торгах

Об этом сообщает правительство региона
Александр ЖМУЛИН
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В регионе по нацпроекту в этом году должны отремонтировать больше 150 км дорог. Фото: ПТОВ регионе по нацпроекту в этом году должны отремонтировать больше 150 км дорог. Фото: ПТО
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На заседании бюджетной комиссии региона распределили дополнительно образовавшиеся средства на ремонт дорог по национальному проекту.

Заседание, естественно, провел губернатор Игорь Руденя.

Заметим, что бюджетная комиссия не впервые этим летом принимает решение о ремонте лишних километров дорог в регионе.

Как информирует областное правительство, в этот раз это сделано за счёт экономии средств в результате проведения торгов.

В итоге еще 62,5 млн рублей направят на ремонт участков на дорогах ОсташковСелижаровоРжев в Ржевском районе, Торжок – Осташков в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе, ТверьБежецкВесьегонскУстюжна в Бежецком районе и Краснохолмском муниципальном округе.

Всего по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в регионе должно быть отремонтировано 153,6 км автотрасс. В Твери по нацпроекту приведут в порядок более 61,5 км дорог – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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