В Тверской области увеличат объемы дорожного ремонта за счет экономии на торгах

22 Июль 2020 2020-07-22T18:00:38+03:00

В регионе по нацпроекту в этом году должны отремонтировать больше 150 км дорог. Фото: ПТО

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На заседании бюджетной комиссии региона распределили дополнительно образовавшиеся средства на ремонт дорог по национальному проекту.

Заседание, естественно, провел губернатор Игорь Руденя.

Заметим, что бюджетная комиссия не впервые этим летом принимает решение о ремонте лишних километров дорог в регионе.

Как информирует областное правительство, в этот раз это сделано за счёт экономии средств в результате проведения торгов.

В итоге еще 62,5 млн рублей направят на ремонт участков на дорогах Осташков – Селижарово – Ржев в Ржевском районе, Торжок – Осташков в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецком районе и Краснохолмском муниципальном округе.

Всего по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в регионе должно быть отремонтировано 153,6 км автотрасс. В Твери по нацпроекту приведут в порядок более 61,5 км дорог – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU