Больше дорог, чем планировалось, отремонтируют в Тверской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:17:39+03:00

Запланировать ремонт и строительство большего количества дорог, чем планировалось, получилось благодаря свободному лимиту средств в Дорожном фонде региона. Фото: ПТО

Дополнительные объекты будут включены в региональную программу дорожных работ в 2020-2022 годы

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На счет перераспределения свободного лимита средств в областном Дорожном фонде расширен перечень автотрасс, которые будут ремонтировать или строить с нуля в регионе до 2023 года. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Объем лимита средств, которые пойдут в дело, равен 844 млн рублей.

За счет частти этих денег будут устроены подъездные дороги к строящимся агрокомплексам в Бежецком районе и Кашинском городском округе, а также к складу автозапчастей в Калининском районе.

Помимо этого, средства пойдут на продолжение реконструкции автодороги «Москва-Рига» - Хорошево в Ржевском районе, ремонт трассы Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-Пестово в Максатихинском районе и некоторые другие объекты.

Все они будут включены в областную программу дорожных работ в 2020-2022 годах.

Кроме того, дополнительно запланированы проекты по капремонту мостов в Вышневолоцком городском округе, Бологовском, Рамешковском и Лихославльском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU