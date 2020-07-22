Три женщины и мужчина пострадали в ДТП в Тверской области
Авария произошла в Конаковском районе
В ДТП пострадали четыре человека Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 22 июля, на 19-м км автодороги М10 "Россия" - Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области произошло столкновение трех автомобилей: "Дэу Нексия", пятитонника "Хендай", "Лады Калина".
В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир "Дэу", а также, две женщины - водитель и пассажир "Лады".
Угрозы жизни нет. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU