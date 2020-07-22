Три женщины и мужчина пострадали в ДТП в Тверской области

22 Июль 2020 2020-07-22T13:12:35+03:00

В ДТП пострадали четыре человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Днем, 22 июля, на 19-м км автодороги М10 "Россия" - Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области произошло столкновение трех автомобилей: "Дэу Нексия", пятитонника "Хендай", "Лады Калина".

В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир "Дэу", а также, две женщины - водитель и пассажир "Лады".

Угрозы жизни нет. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU