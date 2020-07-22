Женщина получила травмы в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области
Пострадавшая госпитализирована
ДТП на трассе М-9 "Балтия" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 21 июля, на 229-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 49-летний водитель автомобиля "Хендай Крета", при развороте не уступил дорогу автомобилю "КИА РИО" под управлением 48-летнего водителя.
В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка "КИА РИО". С травмами женщина госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU