Женщина получила травмы в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области

22 Июль 2020 2020-07-22T10:48:45+03:00

ДТП на трассе М-9 "Балтия" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 21 июля, на 229-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 49-летний водитель автомобиля "Хендай Крета", при развороте не уступил дорогу автомобилю "КИА РИО" под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка "КИА РИО". С травмами женщина госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU