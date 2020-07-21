В Тверской области увеличат размеры грантов «Агростартап» для фермеров
На заседании областного правительства рассмотрели вопрос о грантах для фермеров по программе «Агростартап». В нашем регионе они будут увеличены.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, гранты «Агростартапа» будут получать фермеры, которые хотят развиваться.
Так, на 5 млн рублей смогут претендовать аграрии, которые займутся разведением крупного рогатого скота, на 3 млн рублей – другие фермеры. При этом, если хозяйственники согласны на передачу части гранта в неделимый фонд кооперативов, размер поддержки увеличат до 6 млн рублей (по КРС) и до 4 млн (по иным направлениям).
Гранты фермеры смогут использовать на приобретение скота, реконструкцию или ремонт строений своего хозяйства, подведение к ним коммуникаций, а также на погашение основного долга по кредитам в размере не более 20% или внесение в неделимый фонд кооператива от 25% до 50%.
Срок реализации гранта – 18 месяцев с возможностью продления до двух лет.
Графика ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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