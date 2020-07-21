2020-07-21T19:16:55+03:00
Общество

В Тверской области увеличат размеры грантов «Агростартап» для фермеров

На определенных условиях они смогут получить от 3 до 6 млн рублей
Александр ЖМУЛИН
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Фермерам, которые хотят развивать хозяйство по разведению коров или бычков, могут дать грант в размере 5 или 6 млн. рублей.Фермерам, которые хотят развивать хозяйство по разведению коров или бычков, могут дать грант в размере 5 или 6 млн. рублей.Фото: Александр ЖМУЛИН
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На заседании областного правительства рассмотрели вопрос о грантах для фермеров по программе «Агростартап». В нашем регионе они будут увеличены.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, гранты «Агростартапа» будут получать фермеры, которые хотят развиваться.

Так, на 5 млн рублей смогут претендовать аграрии, которые займутся разведением крупного рогатого скота, на 3 млн рублей – другие фермеры. При этом, если хозяйственники согласны на передачу части гранта в неделимый фонд кооперативов, размер поддержки увеличат до 6 млн рублей (по КРС) и до 4 млн (по иным направлениям).

Гранты фермеры смогут использовать на приобретение скота, реконструкцию или ремонт строений своего хозяйства, подведение к ним коммуникаций, а также на погашение основного долга по кредитам в размере не более 20% или внесение в неделимый фонд кооператива от 25% до 50%.

Срок реализации гранта – 18 месяцев с возможностью продления до двух лет.

Графика ПТО

Графика ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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