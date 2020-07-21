Двое мужчин вырвали сумку у прохожей в Тверской области
В полицию с заявлением о грабеже обратилась 44-летняя жительница Удомли. Женщина рассказала, что возле одного из домов на улице Космонатов неизвестные рывком отняли у нее сумку, в которой находился мобильный телефон, банковские карты, и скрылись.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами грабителей.
В ходе розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались неработающие местные жители 43 и 47 лет. Мужчины сознались в содеянном и вернули сумку.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU