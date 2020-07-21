2020-07-21T16:36:02+03:00
Происшествия

Двое мужчин вырвали сумку у прохожей в Тверской области

Их задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемых в грабеже задержали полицейские Фото: архив "КП"Подозреваемых в грабеже задержали полицейские Фото: архив "КП"
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В полицию с заявлением о грабеже обратилась 44-летняя жительница Удомли. Женщина рассказала, что возле одного из домов на улице Космонатов неизвестные рывком отняли у нее сумку, в которой находился мобильный телефон, банковские карты, и скрылись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами грабителей.

В ходе розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались неработающие местные жители 43 и 47 лет. Мужчины сознались в содеянном и вернули сумку.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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