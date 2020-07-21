Двое жителей Твери заболели коронавирусом 21 июля
По данным оперативного штаба, на 21 июля 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них двое зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4312 человек.
3742 заболевших излечились от инфекции. 120 человек умерли, 450 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1425 (+2 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 370 (+1)
Лихославльский район 238
Калининский район 246.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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