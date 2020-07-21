Двое жителей Твери заболели коронавирусом 21 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T12:43:04+03:00

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По данным оперативного штаба, на 21 июля 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них двое зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4312 человек.

3742 заболевших излечились от инфекции. 120 человек умерли, 450 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1425 (+2 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 370 (+1)

Лихославльский район 238

Калининский район 246.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU