На трассе в Тверской области полицейские задержали автомобиль с наркотиками

20 Июль 2020 2020-07-20T15:30:48+03:00

По подозрению в сбыте наркотиков задержаны жители Тверской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудниками наркоконтроля совместно с полицейскими патрульно-постовой службы МО МВД России "Вышневолоцкий" на трассе М-10 был остановлен автомобиль "Рено Логан". На момент задержания в автомобиле находились двое жителей Тверской области 28 и 36 лет.

В ходе досмотра у задержанных были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком и контейнер с порошкообразным веществом - его содержимое направлено на экспертизу.

По данным оперативников, злоумышленники намеревались распространять наркотическое средство через "закладки".

Фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU