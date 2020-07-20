На трассе в Тверской области полицейские задержали автомобиль с наркотиками
Сотрудниками наркоконтроля совместно с полицейскими патрульно-постовой службы МО МВД России "Вышневолоцкий" на трассе М-10 был остановлен автомобиль "Рено Логан". На момент задержания в автомобиле находились двое жителей Тверской области 28 и 36 лет.
В ходе досмотра у задержанных были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком и контейнер с порошкообразным веществом - его содержимое направлено на экспертизу.
По данным оперативников, злоумышленники намеревались распространять наркотическое средство через "закладки".
Фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU