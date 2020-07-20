2020-07-20T15:30:48+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области полицейские задержали автомобиль с наркотиками

Запрещенные вещества перевозили двое местных жителей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По подозрению в сбыте наркотиков задержаны жители Тверской областиПо подозрению в сбыте наркотиков задержаны жители Тверской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сотрудниками наркоконтроля совместно с полицейскими патрульно-постовой службы МО МВД России "Вышневолоцкий" на трассе М-10 был остановлен автомобиль "Рено Логан". На момент задержания в автомобиле находились двое жителей Тверской области 28 и 36 лет.

В ходе досмотра у задержанных были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком и контейнер с порошкообразным веществом - его содержимое направлено на экспертизу.

По данным оперативников, злоумышленники намеревались распространять наркотическое средство через "закладки".

Фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области на интеллектуальном турнире сразятся депутаты и олимпийцы
"Дал нам дрозда": В центре "Ромашка" Тверской области новый жилец - норчонок Норик
Во всех районах Твери пройдут отключения электроэнергии
На трассе в Тверской области полицейские задержали автомобиль с наркотиками
В десяти районах Тверской области выявлены случаи бешенства у животных
В Тверской области выполнили 90% из запланированных по нацпроекту дорожных работ
В Твери автоугонщик бросил машину на месте ДТП
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Тверской области
В Тверской области 53 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ
У четырех жителей Твери выявили коронавирус 20 июля
Масштабная поисковая экспедиция пройдет в Тверской области
В Тверской области подарочные наборы для новорожденных получили 7390 семей
В небе над Тверью прошли учебно-тренировочные полеты Ан-22
В Тверской области УАЗ затонул в ручье
434 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в нескольких школах Тверской области
Вертолетом санавиации доставили в Тверь пациента из Весьегонска