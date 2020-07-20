В десяти районах Тверской области выявлены случаи бешенства у животных

20 Июль 2020 2020-07-20T15:18:57+03:00

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В Тверской области за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 24 очага бешенства среди животных в 10 районах Тверской области. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, отмечен рост заболеваемости в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За медицинской помощью по поводу ослюнения, оцарапывания животными обратились 1783 человека, среди них - 29% детей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 17%.

За 2019 год и 6 месяцев 2020 года случаев бешенства среди людей не зарегистрировано.

Роспотребнадзор по Тверской области напоминает, что профилактическими мерами против бешенства являеются: своевременная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных; профилактическая вакцинация людей, профессионально связанных с риском заражения бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, спелеологи, охотники, звероводы); избегание общения с безнадзорными собаками и кошками, контакта с дикими животными; своевременное обращение за помощью к ветеринару в случае появления признаков болезни у животного; соблюдение мер предосторожности при появлении диких и безнадзорных животных на личных подворьях, дачных участках и др.

В случае контакта или укуса инфицированным животным необходимо обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU