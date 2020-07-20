2020-07-20T14:46:44+03:00
Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ

Стали известны первые результаты экзаменов по четырем предметам
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области стали известны первые результаты ЕГЭВ Тверской области стали известны первые результаты ЕГЭФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ. Экзамены по этим предметам сдавали более 4400 человек.

53 выпускника по итогам ЕГЭ набрали высший балл. Среди них 33 выпускника сдали 100 баллов русский язык, 16 человек – литературу, 4 – информатику и ИКТ. Показатели по всем предметам выше, чем в прошлом году. Высшую оценку знаний получили выпускники школ Твери, Ржева, Торжка, Калининского, Конаковского, Торжокского, Бельского, Калязинского, Бологовского, Западнодвинского районов, Весьегонского муниципального округа, Кашинского городского округа.

Высокие баллы – от 90 до 99 – получили 477 школьников, 80-89 баллов – 896 человек. Большинство выпускников получили по литературе, русскому, географии, информатике и ИКТ от 60 до 80 баллов – это свыше 1900 ребят.

Все результаты ЕГЭ будут обнародованы до 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области на интеллектуальном турнире сразятся депутаты и олимпийцы
"Дал нам дрозда": В центре "Ромашка" Тверской области новый жилец - норчонок Норик
Во всех районах Твери пройдут отключения электроэнергии
На трассе в Тверской области полицейские задержали автомобиль с наркотиками
В десяти районах Тверской области выявлены случаи бешенства у животных
В Тверской области выполнили 90% из запланированных по нацпроекту дорожных работ
В Твери автоугонщик бросил машину на месте ДТП
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Тверской области
В Тверской области 53 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ
У четырех жителей Твери выявили коронавирус 20 июля
Масштабная поисковая экспедиция пройдет в Тверской области
В Тверской области подарочные наборы для новорожденных получили 7390 семей
В небе над Тверью прошли учебно-тренировочные полеты Ан-22
В Тверской области УАЗ затонул в ручье
434 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в нескольких школах Тверской области
Вертолетом санавиации доставили в Тверь пациента из Весьегонска