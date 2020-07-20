В Тверской области 53 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ

20 Июль 2020 2020-07-20T14:46:44+03:00

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В Тверской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ. Экзамены по этим предметам сдавали более 4400 человек.

53 выпускника по итогам ЕГЭ набрали высший балл. Среди них 33 выпускника сдали 100 баллов русский язык, 16 человек – литературу, 4 – информатику и ИКТ. Показатели по всем предметам выше, чем в прошлом году. Высшую оценку знаний получили выпускники школ Твери, Ржева, Торжка, Калининского, Конаковского, Торжокского, Бельского, Калязинского, Бологовского, Западнодвинского районов, Весьегонского муниципального округа, Кашинского городского округа.

Высокие баллы – от 90 до 99 – получили 477 школьников, 80-89 баллов – 896 человек. Большинство выпускников получили по литературе, русскому, географии, информатике и ИКТ от 60 до 80 баллов – это свыше 1900 ребят.

Все результаты ЕГЭ будут обнародованы до 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU