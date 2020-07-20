В Тверской области УАЗ затонул в ручье
ДТП произошло 19 июля в Максатихинском районе. Водитель на УАЗе поехал в лес за ягодами и провалился в ручей.
- Дорога от деревни Засека до населенного пункта Старое Паулино знакомая, но в этом году по ней решил проехать впервые. И, что называется, попал, - рассказал ТИА о происшествии водитель автомобиля.
Раньше дорогу пересекал небольшой ручей, вытекающий из речки Тифина. Из-за большого количества осадков уровень воды поднялся до 4 м. Такую глубину внедорожник преодолеть не смог.
Затонувший автомобиль вытащили из ручья с помощью трактора. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU