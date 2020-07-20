2020-07-20T12:20:28+03:00
Происшествия

В Тверской области УАЗ затонул в ручье

Водитель не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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УАЗ затонул в ручье Фото: vk.com/"ТИА Новости Твери и Тверской области"/Артем ЕфимовУАЗ затонул в ручье Фото: vk.com/"ТИА Новости Твери и Тверской области"/Артем Ефимов
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ДТП произошло 19 июля в Максатихинском районе. Водитель на УАЗе поехал в лес за ягодами и провалился в ручей.

- Дорога от деревни Засека до населенного пункта Старое Паулино знакомая, но в этом году по ней решил проехать впервые. И, что называется, попал, - рассказал ТИА о происшествии водитель автомобиля.

Раньше дорогу пересекал небольшой ручей, вытекающий из речки Тифина. Из-за большого количества осадков уровень воды поднялся до 4 м. Такую глубину внедорожник преодолеть не смог.

Затонувший автомобиль вытащили из ручья с помощью трактора. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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