В Тверской области УАЗ затонул в ручье

20 Июль 2020 2020-07-20T12:20:28+03:00

УАЗ затонул в ручье Фото: vk.com/"ТИА Новости Твери и Тверской области"/Артем Ефимов

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 19 июля в Максатихинском районе. Водитель на УАЗе поехал в лес за ягодами и провалился в ручей.

- Дорога от деревни Засека до населенного пункта Старое Паулино знакомая, но в этом году по ней решил проехать впервые. И, что называется, попал, - рассказал ТИА о происшествии водитель автомобиля.

Раньше дорогу пересекал небольшой ручей, вытекающий из речки Тифина. Из-за большого количества осадков уровень воды поднялся до 4 м. Такую глубину внедорожник преодолеть не смог.

Затонувший автомобиль вытащили из ручья с помощью трактора. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU