Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Твери с Днём города

19 Июль 2020 2020-07-19T10:04:24+03:00

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Сегодня, 19 июля, областная столица празднует своё 885-летие, с Днём города жителей Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

-Наша древняя Тверь – это просторный и живописный город на великой русской реке Волге. К созданию его облика причастны знаменитые архитекторы, к его судьбе – выдающиеся граждане нашего Отечества, - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что у Твери - совершенно особый характер, который всегда будет надёжной опорой в развитии столицы региона.

Также глава Тверской области поздравил жителей региона с праздником Собора Тверских святых, отметив, что имена Михаила Тверского, Анны Кашинской, Нила Столобенского пользуются особым почитанием верующих во всей стране.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой празднование Дня города в этом году происходит онлайн, на специальном сайте Дня города. Поздравить Тверь может каждый и в соцсетях. Публикуйте свои поздравления и фотографии Твери под хештегом #тверь_привет.

Тверь празднует своё 885-летие. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU