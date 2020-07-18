Юбилейному "Былинному берегу" быть: фестиваль в Тверской области всё-таки состоится

18 Июль 2020 2020-07-18T15:42:38+03:00

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Десятый юбилейный Фестиваль исторической реконструкции "Былинный берег" в Тверской области всё-таки состоится, об этом на страничке фестиваля в соцсети сообщили его организаторы.

Он пройдёт в Кимрском районе, на берегу Волги, рядом с деревней Топорок. Фестиваль традиционно соберёт ценителей и знатоков истории и культуры Руси IX-XXI веков.

В программе: сражения дружин, концерт, ярмарка и многое другое. Правда количество участников и зрителей сильно сократится: собрать вместе разрешено не более 500 человек (ранее планировалось участие около тысячи реконструкторов и до 10 тысяч зрителей.

На страничке фестиваля идёт опрос о лучшей дате его проведения. Голосующим предлагают выбрать одну из трёх: 7-9 августа, 21-23 августа или 28-30 августа.

Напомним, ранее было принято решение отменить фестиваль из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU