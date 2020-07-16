2020-07-16T18:22:55+03:00
Общество

В Твери в день рождения Дома поэзии пройдет Дементьев Фест

Он состоится 18 июля
Алексей АНДРЕЕВ
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Концерт в честь дня рождения Андрея Дементьева и основанного им Дома поэзии станет первым массовым мероприятием, которое пройдет в регионе с момента снятия ограничений.Концерт в честь дня рождения Андрея Дементьева и основанного им Дома поэзии станет первым массовым мероприятием, которое пройдет в регионе с момента снятия ограничений.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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16 июля уроженцу Твери Андрею Дементьеву - поэту, особенно известному по стихам к эстрадным песням, исполнилось бы 92 года. 18 июля в честь этого, а также ко дню основания Дома поэзии имени нашего земляка, на площади Славы в Твери состоится Дементьев Фест.

Главным его событием должен стать концерт «Мир держится на добрых людях». Посвящен он будет медикам. Перед тверским зрителем предстанут Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро». Также споет Хор Сретенского монастыря.

Как сообщает областное правительство, Дементьев Фест станет первым массовым мероприятием, которое пройдет в регионе с момента снятия ограничений.

Вход на концерт будет организован по пригласительным билетам. Их раздадут медработникам из инфекционных госпиталей и волонтерам, оказывавшим помощь пенсионерам. Выступление артистов также будет транслироваться в интернете и на некоторых телеканалах с 17:00.

В этот же день в Доме поэзии Андрея Дементьева состоится видеоконференция с объявлением победителей IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

Возможно, к почитателям творчества нашего земляка обратится и губернатор Игорь Руденя. Глава региона считает, что Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.

Добавим, что завтра в Твери будет решаться вопрос об установке памятника нашему земляку-поэту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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