Вопрос об установке памятника поэту Андрею Дементьеву решат депутаты гордумы Твери
Первым вопросом повестки дня внеочередного заседания Тверской городской Думы 17 июля станет вопрос о согласовании установки скульптурной композиции, посвященной поэту Андрею Дементьеву.
Установить памятник планируют на одноименной улице, названной в честь поэта. Именно там расположен Дом поэзии Андрея Дементьева. Место для скульптуры выбрали на набережной, с видом на Волгу.
Сам памятник представляет собой бронзовую скульптуру поэта с накинутым на плечо пиджаком. На гранитных стелах будут высечены строки его стихотворений.
Автор памятника - Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.
Вопрос об установке памятника уже рассмотрел комитет по местному самоуправлению и регламенту и вынес положительное решение. Думцы рассмотрят его в двух чтениях.
ИСТОЧНИК KP.RU