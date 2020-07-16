Вопрос об установке памятника поэту Андрею Дементьеву решат депутаты гордумы Твери

16 Июль 2020 2020-07-16T16:17:15+03:00

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Первым вопросом повестки дня внеочередного заседания Тверской городской Думы 17 июля станет вопрос о согласовании установки скульптурной композиции, посвященной поэту Андрею Дементьеву.

Установить памятник планируют на одноименной улице, названной в честь поэта. Именно там расположен Дом поэзии Андрея Дементьева. Место для скульптуры выбрали на набережной, с видом на Волгу.

Сам памятник представляет собой бронзовую скульптуру поэта с накинутым на плечо пиджаком. На гранитных стелах будут высечены строки его стихотворений.

Автор памятника - Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

Вопрос об установке памятника уже рассмотрел комитет по местному самоуправлению и регламенту и вынес положительное решение. Думцы рассмотрят его в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU