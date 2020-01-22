2020-01-22T15:51:19+03:00
Общество

В Твери памятник поэту Андрею Дементьеву установят на улице его имени

Похоже, что скульптура нашего знаменитого земляка появится в городе уже в этом году
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Память поэта Андрея Дементьева увековечат на одноименной улицеПамять поэта Андрея Дементьева увековечат на одноименной улицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В областном правительстве обсудили вопрос выделения средств на установку памятника поэта Андрея Дементьева в Твери. Планируется, что скульптура автора «Яблок на снегу» и других текстов известных песен и замечательных стихов будет открыта в городе уже в 2020 году.

Еще в прошлом году в ряде СМИ проходила информация, что памятник скорее всего установят на набережной Степана Разина. Однако теперь приоритет отдан улице Андрея Дементьева. Это символично и логично. Там находится и Дом поэзии его имени, перед которым уже красуется памятник поэтам-шестидесятникам.

- Уверен, что памятник поэту в центре Твери станет не только памятным местом, но и туристическим объектом, — выразил мнение губернатор Игорь Руденя.

Автор памятника — Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет
В Спортивном переулке в Твери сбили 10-летнего мальчика
В Твери местный житель организовал подпольное производство алкоголя
В Твери памятник поэту Андрею Дементьеву установят на улице его имени
На Тверь обрушился снегопад
Бывший сити-менеджер Твери Василий Толоко сохранил должность в Правительстве РФ
Второй случай бешенства выявлен в Тверской области
В двух больницах Твери заработали новые компьютерные томографы
Предприятие в Тверской области задолжало дочери умершего сотрудника 200 тысяч рублей
В Тверской области полицейские задержали автоугонщика
Летчики аэродрома Мигалово сняли ночную Тверь из кабины Ил-76
Пост зампредседателя Правительства РФ занял уроженец Вышнего Волочка Юрий Борисов
Водитель на "УАЗе" врезался в дерево в Тверской области
Житель Тверской области попался на хранении крупной партии наркотиков
Спасатели в Тверской области помогли женщине вернуться в квартиру, где были заперты ее дети
Создание Ржевского мемориала в Тверской области поддержал Народный артист СССР Василий Лановой
В Твери на светофоре столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
В Твери снимут послевоенную драму «За час до рассвета» с участием Константина Хабенского
Проезд для тверских льготников будет стоить чуть больше трёхсот рублей
В Тверской области молодые семьи могут получить до 500 тысяч рублей на погашение ипотеки
Как получить социальную карту жителя Тверской области расскажут по телефону
Вечер песен Владимира Высоцкого пройдет в Твери
Столовая школы №14 стала лучшей в Твери