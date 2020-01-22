В Твери памятник поэту Андрею Дементьеву установят на улице его имени
В областном правительстве обсудили вопрос выделения средств на установку памятника поэта Андрея Дементьева в Твери. Планируется, что скульптура автора «Яблок на снегу» и других текстов известных песен и замечательных стихов будет открыта в городе уже в 2020 году.
Еще в прошлом году в ряде СМИ проходила информация, что памятник скорее всего установят на набережной Степана Разина. Однако теперь приоритет отдан улице Андрея Дементьева. Это символично и логично. Там находится и Дом поэзии его имени, перед которым уже красуется памятник поэтам-шестидесятникам.
- Уверен, что памятник поэту в центре Твери станет не только памятным местом, но и туристическим объектом, — выразил мнение губернатор Игорь Руденя.
Автор памятника — Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.
ИСТОЧНИК KP.RU