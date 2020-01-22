В Твери памятник поэту Андрею Дементьеву установят на улице его имени

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:51:19+03:00

Похоже, что скульптура нашего знаменитого земляка появится в городе уже в этом году

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В областном правительстве обсудили вопрос выделения средств на установку памятника поэта Андрея Дементьева в Твери. Планируется, что скульптура автора «Яблок на снегу» и других текстов известных песен и замечательных стихов будет открыта в городе уже в 2020 году.

Еще в прошлом году в ряде СМИ проходила информация, что памятник скорее всего установят на набережной Степана Разина. Однако теперь приоритет отдан улице Андрея Дементьева. Это символично и логично. Там находится и Дом поэзии его имени, перед которым уже красуется памятник поэтам-шестидесятникам.

- Уверен, что памятник поэту в центре Твери станет не только памятным местом, но и туристическим объектом, — выразил мнение губернатор Игорь Руденя.

Автор памятника — Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU