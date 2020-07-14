В Тверской области семьи с детьми 16-18 лет снова получат выплаты

14 Июль 2020 2020-07-14T20:05:09+03:00

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Решение о повторной выплаты на детей 16-18 лет принято на заседании бюджетной комиссии региона. Её 14 июля провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что инициатором этой областной меры поддержки стал именно глава региона. Она была введена 1 июля в связи с коронавирусом.

Тем, кто стал получателем первой выплаты, не нужно будет вновь подавать заявление – повторно средства будет начислены автоматически.

По три тысячи рублей на ребёнка полагается семьям с одним ребёнком или двумя детьми 16-18 лет. По пять тысяч рублей на ребёнка 16-18 лет получат многодетные семьи.

Поддержка предусмотрена для более 30 тысяч детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Общее финансирование на эти цели составляет свыше 101 млн рублей. Такой же объем заложен и на предоставление повторной выплаты, которая будет начислена в августе.

Для предоставления региональной выплаты необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU