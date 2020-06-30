В Тверской области можно оформить выплату на детей 16-18 лет

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:53:20+03:00

Подростки 18 лет могут оформить выплату на себя самостоятельно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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1 июля 2020 года родители, воспитывающие детей 16-17 лет, а также молодые люди, достигшие 18-летнего возраста могут оформить и получить единовременную денежную выплату - 3000 или 5000 рублей.

По три тысячи рублей на ребёнка полагается семьям с одним ребёнком или двумя детьми 16-18 лет. По пять тысяч рублей на ребёнка 16-18 лет получат многодетные семьи.

Уточним. Получить выплату может один из родителей (или законный представитель ребёнка) на детей, родившихся со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. 18-летний подросток, гражданин РФ (родившийся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно), в том числе оставшийся без попечения родителей, может самостоятельно оформить выплату на себя.

Напомним, на детей, рождённых с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата.

Выплата на детей 16-18 лет - региональная мера поддержки семей. Она введена по инициативе губернатора Игоря Рудени для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU