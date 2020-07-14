Девочку с пулевым ранением перевели из реанимации в хирургию тверской детской ОКБ
Десятилетняя девочка, получившая пулевое ранение, находится в стабильном состоянии с положительной динамикой, - сообщает Минздрав Тверской области. Ребёнка перевели из реанимации в 1-ое хирургическое отделение детской областной больницы.
Напомним, ЧП произошло 11 июля в Весьегонске. В результате несчастного случая девочка получила пулевое ранение в грудь. Вертолетом ребёнка экстренно доставили в реанимацию детской областной больницы.
Ребёнка оперировали детские хирурги Александр Ступак и Владимир Кузнецов. После операции девочка какое-то время продолжала находиться в отделении реанимации, её состояние характеризовали как стабильное. Вечером 14 июля региональный Минздрав сообщил, что маленькая пациентка переведена из реанимации в хирургическое отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU