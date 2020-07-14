2020-07-14T12:24:07+03:00
Происшествия

Медики рассказали о состоянии девочки с пулевым ранением в Тверской области

Ребенок продолжает оставаться в реанимации
Ольга ТРОФИМОВА
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Девочку экстренно доставили в Тверь Фото: Минздрав Тверской областиДевочку экстренно доставили в Тверь Фото: Минздрав Тверской области
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В Тверской области девочке, получившей пулевое ранение, проведена операция.

- На сегодняшний день ребенок находится в стабильном состоянии с положительной динамикой, - рассказилв пресс-службе Минздрава Тверской области 13 июля.

Напомним, ЧП произошло 11 июля в Весьегонске. В результате несчастного случая десятилетняя девочка получила пулевое ранение грудной клетки. Вертолетом санавиации ее экстренно доставили в Тверь.

- Ребенку была оказана помощь на месте, а затем пациентка была транспортирована и госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ "Детская областная клиническая больница". Операцию проводила бригада медиков в составе врачей - двух детских хирургов Александра Ступака и Владимира Кузнецова, - уточнили в минздраве.

Пациентка продолжает оставаться в реанимационном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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