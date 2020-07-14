Медики рассказали о состоянии девочки с пулевым ранением в Тверской области
В Тверской области девочке, получившей пулевое ранение, проведена операция.
- На сегодняшний день ребенок находится в стабильном состоянии с положительной динамикой, - рассказилв пресс-службе Минздрава Тверской области 13 июля.
Напомним, ЧП произошло 11 июля в Весьегонске. В результате несчастного случая десятилетняя девочка получила пулевое ранение грудной клетки. Вертолетом санавиации ее экстренно доставили в Тверь.
- Ребенку была оказана помощь на месте, а затем пациентка была транспортирована и госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ "Детская областная клиническая больница". Операцию проводила бригада медиков в составе врачей - двух детских хирургов Александра Ступака и Владимира Кузнецова, - уточнили в минздраве.
Пациентка продолжает оставаться в реанимационном отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU