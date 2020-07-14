Кировчанин забил насмерть своего знакомого в Твери

14 Июль 2020 2020-07-14T18:26:14+03:00

Его задержали и будут судить по "тяжкой статье"

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39-летнего жителя Кировской области, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), будут судить в Твери.

Трагедия произошла в минувшем апреле, 26-27 числа, в Твери. По версии следствия, кировчанин находился вместе со своим 45-летним знакомым в одной из квартир на улице Паши Савельевой. Вероятно, мужчины повздорили. Гость нашего региона начал избивать товарища и забил его до смерти.

- Он нанёс последнему не менее 10 ударов руками в область головы, шеи и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тверской области.

После этого злоумышленник с места преступления сбежал и отправился на вокзал, чтобы уехать в Кировскую область. Прямо на вокзале по горячим следам его и задержали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU