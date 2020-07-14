2020-07-14T14:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области 127 729 человек сдали тесты на коронавирус

За сутки проведено 1178 исследований
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки проведено 1178 исследований на коронавирус Фото: ПТОЗа сутки проведено 1178 исследований на коронавирус Фото: ПТО
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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 14 июля, обследовано 127 729 человек. За минувшие сутки тесты сдали 1178 пациентов.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Количество заболевших увеличилось до 4124.

3442 человек излечились от болезни, из них 141 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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