В Тверской области 127 729 человек сдали тесты на коронавирус
В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 14 июля, обследовано 127 729 человек. За минувшие сутки тесты сдали 1178 пациентов.
Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.
По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Количество заболевших увеличилось до 4124.
3442 человек излечились от болезни, из них 141 - за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»