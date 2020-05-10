В Тверской области количество выздоровевших после коронавируса увеличилось до 334
В Тверской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 45 человек. Еще 18 пациентов успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших на сегодняшний день - 334.
Под наблюдением медиков остаются 523 пациента (+27 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, всего в Тверской области, по данным на 10 мая, насчитывается 867 случаев COVID-19.
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 311 случаев, далее идут Кимры - 215 и Конаковский район - 137.
10 пациентов умерли (0 за минувшие сутки).
По стране зафиксировано 8534 новых случая коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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