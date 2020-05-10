В Тверской области количество выздоровевших после коронавируса увеличилось до 334

10 Май 2020 2020-05-10T10:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 45 человек. Еще 18 пациентов успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших на сегодняшний день - 334.

Под наблюдением медиков остаются 523 пациента (+27 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, всего в Тверской области, по данным на 10 мая, насчитывается 867 случаев COVID-19.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 311 случаев, далее идут Кимры - 215 и Конаковский район - 137.

10 пациентов умерли (0 за минувшие сутки).

По стране зафиксировано 8534 новых случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU