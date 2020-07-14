Заместитель главного судебного пристава Тверской области проведет выездной прием граждан
18 июля заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области – заместитель главного судебного пристава Тверской области Владислав Косячук проведет выездной прием граждан и представителей организаций в Конаковском районном отделении судебных приставов.
Обратившиеся смогут задать вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.
Прием начнется в 11:00 по адресу: г. Конаково, ул. Первомайская, д.20а.
Запись потелефону: 8 (48242) 4-80-10.
ИСТОЧНИК KP.RU