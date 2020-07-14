Финалист шоу косплееров Василий Цветков из Твери изготовил пушку для костюма звездного пехотинца
Бронзовый призер фестиваля Comic Con Russia 2019 Василий Цветков из Твери готовится к новому выступлению и дорабатывает костюм своего персонажа - звездного пехотинца из StarCraft II.
На этот раз фанат компьютерной игры изготовил пушку к своему костюму и поделился фото в соцсети.
К слову, костюм космодесантника Тайкуса Финдли Василий делал два года. Вес брони - 37 кг.
Пушка, судя по размерам, будет не намного легче. Подписчики косплеера изобретение оценили, а вот смогут ли участники показать его вживую на фестивале, неизвестно.
Из-за пандемии коронавируса проведение Comic Con Russia 2020 пока под вопросом.
Выступлние на Comic Con Russia 2019 Фото: vk.com/Вася Цветков
ИСТОЧНИК KP.RU