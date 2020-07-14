2020-07-14T12:50:00+03:00
Общество

Финалист шоу косплееров Василий Цветков из Твери изготовил пушку для костюма звездного пехотинца

В прошлом году он стал призером на Игромире-2019
Ольга ТРОФИМОВА
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Пушка для звездного пехотинца Фото: vk.com/ Вася ЦветковПушка для звездного пехотинца Фото: vk.com/ Вася Цветков
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Бронзовый призер фестиваля Comic Con Russia 2019 Василий Цветков из Твери готовится к новому выступлению и дорабатывает костюм своего персонажа - звездного пехотинца из StarCraft II.

На этот раз фанат компьютерной игры изготовил пушку к своему костюму и поделился фото в соцсети.

К слову, костюм космодесантника Тайкуса Финдли Василий делал два года. Вес брони - 37 кг.

Пушка, судя по размерам, будет не намного легче. Подписчики косплеера изобретение оценили, а вот смогут ли участники показать его вживую на фестивале, неизвестно.

Из-за пандемии коронавируса проведение Comic Con Russia 2020 пока под вопросом.

Выступлние на Comic Con Russia 2019 Фото: vk.com/Вася Цветков

Выступлние на Comic Con Russia 2019 Фото: vk.com/Вася Цветков

ИСТОЧНИК KP.RU

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