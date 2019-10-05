Костюм пехотинца из StarCraft II принес жителю Твери победу на Игромире-2019

5 Окт. 22:12 2019-10-06T07:16:19+03:00

Вот он какой звездный пехотинец. Фото: vk.com/ Вася Цветков

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В эти выходные в столицу на фестиваль Comic Con Russia 2019 со всей страны съехались фанаты игр, комиксов, аниме.

Помимо презентаций игровых новинок отдельного внимания заслуживает шоу косплееров. Эти ребята мастерят костюмы любимых игровых персонажей и выставляют их на суд строгого жюри.

Фанат компьютерной игры StarCraft II Василий Цветков два года делал костюм космодесантника Тайкуса Финдли. Подал заявку, участвовал и победил. Взял бронзу. Эксперты оценили- как он вжился в роль, достоверно изготовило броню, которая весит немало- около 37 кг.

- Третье место для самой масштабной выставки в Европе - это более чем! Доволен ли я? Человек, который встал в 4.30 утра и провел за 5 часов - 3 часа 47 минут, в не очень удобной броне, пока не осознает этого. Последние недели моего досуга можно охарактеризовать фразой из прикреплённого саунд трека. Вообщем огнище-огненский, - поделился впечатлениями Василий.

ИСТОЧНИК KP.RU