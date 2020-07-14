2020-07-14T11:46:11+03:00
Происшествия

За покушение на убийство водителя маршрутки будут судить жителя Твери

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.

Преступление было совершено 28 марта 2015 года. По версии следствия, между водителем, управлявшим маршрутным такси, и пассажиром, во время следования от площади Капошвара в сторону проспекта Калинина, произошел конфликт. Пассажир несколько раз ударил водителя, а затем из огнестрельного оружия, заряженного резиновыми пулями, несколько раз выстрелил в мужчину.

Довести до конца преступный умысел злоумышленнику не удалось. Водитель, как мог, защищался от нападения. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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